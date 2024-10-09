Генеральный директор «Ювентуса»: Погба покинет команду и станет свободным агентом

Генеральный директорвысказался о будущем в команде полузащитника

«Я могу подтвердить, что мы ведем переговоры с Полем Погба. Решение уже есть, осталось только согласовать условия.

Могу сообщить, что Погба покинет "Ювентус" и станет свободным агентом», — приводит слова Сканавино журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее француза обвинили в нарушении антидопинговых правил. 31-летний Погба сдал положительный допинг-тест 20 августа 2023 года.

СAS частично удовлетворил апелляцию Погба. Срок дисквалификации был сокращен до 18 месяцев.