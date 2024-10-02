«Штурм» — «Брюгге»: счет матча 0:1, обзор гола

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе гостей единственный гол забил Христос Дзолис на 24-й минуте.
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Штурм — Брюгге 0:1
Гол: 0:1 Христос Дзолис (24') Штурм: Кьелл Схерпен, Макс Джонстон, Эмануэль Айву, Никлас Гейрхофер, Юсуф Газибегович, Вильям Вик (Томи Хорват, 67'), Отар Китеишвили, Амади Камара (Сиди Ятта, 58'), Мика Биерет (Erencan Yardimci, 67'), Malick Yalcouye (Stefan Hierlander, 82'), Tochi Chukwuani (Lovro Zvonarek, 82') Брюгге: Симон Миньоле, Максим Де Кёйпер, Брандон Мехеле, Хоэль Ордоньес, Ханс Ванакен, Рафаэль Оньедика, Ферран Жутгла (Ромео Вермант, 77'), Христос Дзолис, Андреас Сков Ольсен (Михал Скурась, 46'), Ардон Ясари, Joaquin Seys Предупреждения: Эмануэль Айву (51'), Никлас Гейрхофер (66'), Malick Yalcouye (70'), Tochi Chukwuani (71'), Михал Скурась (73'), Юсуф Газибегович (90 + 4')
После этого матча «Брюгге» занимает 23-е место в общем этапе Лиги чемпионов. «Штурм» — на 31-й позиции без набранных баллов.