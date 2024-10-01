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    Анчелотти: Мбаппе качественно и быстро восстановился

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о восстановлении после травмы форварда Килиана Мбаппе.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Мбаппе качественно и быстро восстановился. Вчера он тренировался индивидуально. Килиан не пропустил большое количество тренировок, поэтому он не потерял кондиции. Сегодня Мбаппе также будет тренироваться, и мы оценим его состояние, учитывая, что последнее, чего бы нам хотелось, это рисковать им», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

    Напомним, что Мбаппе получил травму в поединке 7-го тура Ла Лиги против «Алавеса» (3:2).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В текущем сезоне Килиан провел девять матчей во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и одной результативной передачей.

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