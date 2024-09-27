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    Сторожук отказался возглавить «Пари НН»

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    Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук признался, что вел переговоры с «Пари НН».

    Александр Сторожук
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    Александр Сторожук

    Сообщалось, что интерес к кандидатуре Сторожука проявляют «Пари НН» и «Химки».

    «С "Пари НН" были разговоры, встречались. Я принял решение остаться в "Арсенале". Про "Химки" впервые слышу, так что ничего не могу сказать.

    Мотивация в том, что я вместе с тренерским штабом и людьми, причастными к клубу, сделал многое, чтобы команда жила, боролась за лидирующие позиции.

  • Сторожук готов покинуть «Арсенал» ради работы в РПЛ
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    • Чисто по‑человечески не мог поступить по‑другому в данной ситуации. Посмотрим, что будет зимой», — приводит слова 43-летнего специалиста «Матч ТВ».

    «Пари НН» занимает 12-е место в таблице РПЛ после девяти туров. «Химки» находятся на 14-й строчке.

    Тульский «Арсенал» возглавляет таблицу Первой лиги после 11 туров.

    Напомним, Сторожук также известен по работе в «Краснодаре».

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