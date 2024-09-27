Сторожук отказался возглавить «Пари НН»

Главный тренер тульского «Арсенала»признался, что вел переговоры с

Сообщалось, что интерес к кандидатуре Сторожука проявляют «Пари НН» и «Химки».

«С "Пари НН" были разговоры, встречались. Я принял решение остаться в "Арсенале". Про "Химки" впервые слышу, так что ничего не могу сказать.

Мотивация в том, что я вместе с тренерским штабом и людьми, причастными к клубу, сделал многое, чтобы команда жила, боролась за лидирующие позиции.

Чисто по‑человечески не мог поступить по‑другому в данной ситуации. Посмотрим, что будет зимой», — приводит слова 43-летнего специалиста «Матч ТВ».

«Пари НН» занимает 12-е место в таблице РПЛ после девяти туров. «Химки» находятся на 14-й строчке.

Тульский «Арсенал» возглавляет таблицу Первой лиги после 11 туров.

Напомним, Сторожук также известен по работе в «Краснодаре».