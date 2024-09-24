Сторожук готов покинуть «Арсенал» ради работы в РПЛ

Главный тренер тульского «Арсенала»прокомментировал информацию о том, что в его назначении заинтересованы два клуба РПЛ.

Сообщалось, что интерес к кандидатуре Сторожука проявляют «Пари НН» и «Химки».

«Из "Химок" и "Пари НН" на меня никто не выходил. Конкретики никакой не было.

Думаю, не секрет, что есть сумма отступных в контракте. Готов обсуждать, если руководству это будет выгодно. Только совместно с руководителями "Арсенала".

Но пока, повторюсь, никакой конкретики. Про "Химки" вообще услышал впервые», — приводит слова 43-летнего специалиста «Чемпионат».

Пост главного тренера «Химок» в настоящее время занимает испанец Франк Артига, а в «Пари НН» на этой должности серб Саша Илич.

«Пари НН» занимает 12-е место в таблице РПЛ после девяти туров. «Химки» находятся на 14-й строчке.

Календарь и таблица ФНЛ

Тульский «Арсенал» возглавляет таблицу Первой лиги после 11 туров.

Напомним, Сторожук также известен по работе в «Краснодаре».