Экс-тренер «Краснодара» может возглавить «Пари НН» или «Химки»

Главный тренер тульского «Арсенала»может вернуться в РПЛ.

В назначении Сторожука заинтересованы сразу два клуба элитного дивизиона — «Пари НН» и «Химки», сообщает «Чемпионат».

По данным источника, 43-летний специалист пока не получал предложений от нижегородского и подмосковного клубов.

Пост главного тренера «Химок» в настоящее время занимает испанец Франк Артига, а в «Пари НН» на этой должности серб Саша Илич.

Календарь и таблица РПЛ

«Пари НН» занимает 12-е место в таблице РПЛ после девяти туров. «Химки» находятся на 14-й строчке.

Тульский «Арсенал» возглавляет таблицу Первой лиги после 11 туров.

Напомним, Сторожук также известен по работе в «Краснодаре».