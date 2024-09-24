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    Экс-тренер «Краснодара» может возглавить «Пари НН» или «Химки»

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    Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук может вернуться в РПЛ.

    Александр Сторожук
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    Александр Сторожук

    В назначении Сторожука заинтересованы сразу два клуба элитного дивизиона — «Пари НН» и «Химки», сообщает «Чемпионат».

    По данным источника, 43-летний специалист пока не получал предложений от нижегородского и подмосковного клубов.

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    Календарь и таблица РПЛ

    «Пари НН» занимает 12-е место в таблице РПЛ после девяти туров. «Химки» находятся на 14-й строчке.

    Тульский «Арсенал» возглавляет таблицу Первой лиги после 11 туров.

    Напомним, Сторожук также известен по работе в «Краснодаре».

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