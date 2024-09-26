Бригада Сухого обслужит матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит»

Стали известны судейские назначения на матчи 10-го тура российской Премьер-лиги.

27 сентября (пятница):

«Оренбург» — «Пари НН»: судья — Михаил Черемных, помощники судьи — Андрей Гурбанов, Андрей Филипкин; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Сергей Мацюра.

«Факел» — «Рубин»: судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Андрей Болотенков, Максим Белокур; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Сергей Мартынов.

Календарь и таблица РПЛ

28 сентября (суббота):

ЦСКА — «Ахмат»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Варанцо Петросян, Михаил Иванов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Алексей Тюмин.

«Локомотив» — «Спартак»: судья — Владислав Безбородов, помощники судьи — Максим Гаврилин, Кирилл Большаков; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Андрей Бутенко.

«Краснодар» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Игорь Демешко, Алексей Лунев; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Александр Гвардис.

«Ростов» — «Акрон»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Арам Петросян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Эдуард Малый.

29 сентября (воскресенье):

«Крылья Советов» — «Химки»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Адлан Хатуев, Андрей Веретешкин; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва: судья — Сергей Чебан, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Станислав Попков; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Французов.

После 9-и туров «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе. На 2-й позиции располагается «Краснодар» с 21-м баллом, а 3-ку лидеров замыкает «Локомотив» (21). Прогнозы на матчи РПЛ можно посмотреть по этой ссылке.