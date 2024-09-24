«Эвертон» после смены владельца может назначить Саутгейта на пост главного тренера

может занять пост главного тренера

По информации GiveMeSport, в назначении Саутгейта заинтересован новый владелец «Эвертона» Дэн Фридкин.

Источник утверждает, что решение о смене главного тренера может быть принято вскоре после того, как АПЛ подтвердит сделку о покупке «Эвертона».

Фридкин считает, что Саутгейт, в отличие от Шона Дайча, способен вывести «Эвертон» на новый уровень.

«Эвертон» занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ после пяти туров.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, Саутгейт с 2016 по 2024 год возглавлял сборную Англии.