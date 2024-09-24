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    «Эвертон» после смены владельца может назначить Саутгейта на пост главного тренера

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    Гарет Саутгейт может занять пост главного тренера «Эвертона».

    Гарет Саутгейт
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    Гарет Саутгейт

    По информации GiveMeSport, в назначении Саутгейта заинтересован новый владелец «Эвертона» Дэн Фридкин.

    Источник утверждает, что решение о смене главного тренера может быть принято вскоре после того, как АПЛ подтвердит сделку о покупке «Эвертона».

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    • Фридкин считает, что Саутгейт, в отличие от Шона Дайча, способен вывести «Эвертон» на новый уровень.

    «Эвертон» занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ после пяти туров.

    Календарь и таблица АПЛ

    Напомним, Саутгейт с 2016 по 2024 год возглавлял сборную Англии.

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