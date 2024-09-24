«Сочи» разгромил «Кубань Холдинг» в Кубке России

Павел Мелешин Фото: globallookpress.com
Матч на стадионе «Урожай» в станице Павловской завершился со счетом 5:0 в пользу сочинской команды.
Автором дубля в составе «Сочи» стал нападающий Павел Мелешин, арендованный в начале сезона у «Спартака».
Руслан Барт тоже отметился двумя результативными ударами. Еще один мяч в ворота хозяев отправил Илья Сафронов.
«Сочи» вышел в следующий раунд Пути регионов Кубка России.
Футбол. Россия. Кубок
Кубань Холдинг — Сочи 0:5
Голы: 0:1 Павел Мелёшин (39'), 0:2 Руслан Барт (57'), 0:3 Руслан Барт (64'), 0:4 Safronov I. (69'), 0:5 Sharipov S. (78') Кубань Холдинг: Аслан Дашаев, Алексей Колтаков, Stenyakin A., Bakumovich D., Banshchikov P., Fadeev N., Garaev R., Krasnov D., Maloletov A., Sapozhnikov J., Trefilov R. Сочи: Николай Заболотный, Вячеслав Литвинов, Руслан Магаль, Артём Макарчук, Павел Маслов, Владислав Лазарев, Анатолий Макаров, Руслан Барт, Павел Мелёшин, Chirkov M., Shagiakhmetov R. Предупреждения: Trefilov R. (36'), Revazov A. (55'), Руслан Барт (60'), Maloletov A. (64'), Shagiakhmetov R. (75')