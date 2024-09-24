«Сочи» разгромил «Кубань Холдинг» в Кубке России

одержал разгромную победу надв рамках 1/32 финала Пути регионов Кубка России.

Матч на стадионе «Урожай» в станице Павловской завершился со счетом 5:0 в пользу сочинской команды.

Автором дубля в составе «Сочи» стал нападающий Павел Мелешин, арендованный в начале сезона у «Спартака».

Руслан Барт тоже отметился двумя результативными ударами. Еще один мяч в ворота хозяев отправил Илья Сафронов.

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«Сочи» вышел в следующий раунд Пути регионов Кубка России.