Глушенков заявил о готовности сыграть за сборную России в октябре

Полузащитник «Зенита»высказался о попадании в расширенный состав сборнойна октябрьский сбор.

Ранее Глушенков заявил, что «лучше тренироваться с бразильцами в "Зените", чем играть за сборную против Вьетнама».

Главный тренер сборной России Валерий Карпин позже признался, что хочет обсудить с Глушенковым эти высказывания и понять его позицию.

«Как я говорил ранее, играть за сборную свой страны — большая честь. Ничего не изменилось.

Если я нужен на поле команде и тренеру, то поеду. Дай бог, чтобы не было травм.

Готов ли поговорить с Карпиным тет-а-тет? Всегда готов. Никогда не ухожу от разговоров», — приводит слова Глушенкова «Матч ТВ».

Напомним, Глушенков пропустил недавние матчи «Зенита» из-за перелома руки.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется в подмосковном Новогорске 7 октября.

Соперники по октябрьским матчам сборной России будут объявлены позднее.