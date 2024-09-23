Глушенков заявил о готовности сыграть за сборную России в октябре

Ранее Глушенков заявил, что «лучше тренироваться с бразильцами в "Зените", чем играть за сборную против Вьетнама».
Главный тренер сборной России Валерий Карпин позже признался, что хочет обсудить с Глушенковым эти высказывания и понять его позицию.
«Как я говорил ранее, играть за сборную свой страны — большая честь. Ничего не изменилось.
Если я нужен на поле команде и тренеру, то поеду. Дай бог, чтобы не было травм.
Готов ли поговорить с Карпиным тет-а-тет? Всегда готов. Никогда не ухожу от разговоров», — приводит слова Глушенкова «Матч ТВ».
Напомним, Глушенков пропустил недавние матчи «Зенита» из-за перелома руки.
Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется в подмосковном Новогорске 7 октября.
Соперники по октябрьским матчам сборной России будут объявлены позднее.