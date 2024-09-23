Карпин рассказал, с какой целью вызвал Глушенкова в сборную России

Главный тренер сборной Россииобъяснил, почему включил полузащитника «Зенита» расширенный состав на октябрьский сбор.

Ранее Глушенков сказал, что «лучше тренироваться с бразильцами в "Зените", чем играть за сборную против Вьетнама».

По словам Карпина, он хочет обсудить с Глушенковым эти высказывания и понять его позицию.

«Они тоже повлияли на наше решение его вызвать. Я хочу тет-а-тет, глаза в глаза поговорить с человеком, который сказал то, что сказал. И понять его позицию», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется в подмосковном Новогорске 7 октября.

Соперники по октябрьским матчам сборной России будут объявлены позднее.