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    Карпин рассказал, с какой целью вызвал Глушенкова в сборную России

    Футбол Сборная России Футбол России Зенит
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему включил полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в расширенный состав на октябрьский сбор.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Ранее Глушенков сказал, что «лучше тренироваться с бразильцами в "Зените", чем играть за сборную против Вьетнама».

    По словам Карпина, он хочет обсудить с Глушенковым эти высказывания и понять его позицию.

    «Они тоже повлияли на наше решение его вызвать. Я хочу тет-а-тет, глаза в глаза поговорить с человеком, который сказал то, что сказал. И понять его позицию», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

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