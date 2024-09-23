Газзаев — о Глушенкове: Личные отношения надо убирать в сторону

Экс-наставник сборной Россиивысказался по поводу попаданияв расширенный состав сборной России на октябрьский сбор.

«Думаю, что его давно нужно было начать привлекать в сборную. Тут даже двух мнений быть не может. Максим демонстрирует очень хороший уровень футбола. На первом этапе чемпионата он один из самых талантливых игроков, как мне кажется.

Сейчас очень большая плеяда российских футболистов, особенно в "Локомотиве", что радует. Тот же Глушенков провел хороший прошлый сезон за железнодорожников, так что все вполне обоснованно».

У каждого футболиста есть свое мнение. В этом отношении только Карпин и Глушенков могут обсудить этот вопрос. Все, что мы читаем и слышим, — лишь мнение, а истина — это результат.

Глушенков дает результат, и все вопросы закрыты. Что касается их личных отношений, это не частная лавочка, а национальная сборная, поэтому личные отношения надо убирать в сторону«, — сказал Газзаев в интервью "СЭ".

Матчи национальной сборной пройдут с 7 по 15 октября, соперника пока неизвестны.