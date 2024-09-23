«Аталанта» — «Комо»: составы, коэффициенты, прогноз

опубликовали стартовые составы на матч 5-го тура итальянской Серии А.

«Аталанта»: Карнезекки, Колашинац, Коссуну, Джимшити, де Кетеларе, Пашалич, Дзаппакоста, Белланова, Эдерсон, де Рон, Ретеги.

«Комо»: Аудеро, Морено, Кемпф, Доссена, ван дер Бремпт, Роберто, Перроне, Пас, Фадера, Стрефецца, Кутроне.

Матч между этими командами состоится сегодня, 23-го сентября в 21:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 4-х туров в Серии А «Аталанта» занимает 9-е место в таблице с 6-ю очками в активе. «Комо» — на 19-й позиции (2).