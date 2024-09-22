«Штутгарт» — «Боруссия» Д: счет матча 5:1, обзор голов

В четвертом туре немецкой Бундеслигине оставил шансов дортмундской— 5:1.

Уже на 4-й минуте форвард швабов Дениз Ундав открыл счет в матче. На 21-й минуте Эрмедин Демирович удвоил преимущество своей команды.

На 62-й минуте хавбек «Штутгарта» Энцо Мийо сделал счетом 3:0.

На 75-й минуте Серу Гирасси сократил отставание в счете, забив в ворота своего бывшего клуба.

Концовка осталась за хозяевами. На 80-й минуте забил Эль Билал Туре, а в добавленное время дубль оформил Ундав.

Футбол. Германия. Бундеслига Штутгарт — Боруссия Д 5:1 Голы: 1:0 Дениз Ундав (4'), 2:0 Эрмедин Демирович (21'), 3:0 Энцо Мийо (62'), 3:1 Серу Гирасси (75'), 4:1 Эль Билал Туре (80'), 5:1 Дениз Ундав (90') Штутгарт: Александр Нюбель, Йоша Вагноман (Эль Билал Туре, 79'), Антони Руо, Юлиан Хабот (Дан-Аксель Загаду, 70'), Максимилиан Миттельштадт (Анри Чейз, 70'), Атакан Каразор, Ангело Штиллер (Крис Фюрих, 85'), Джейми Левелинг, Энцо Мийо, Дениз Ундав, Эрмедин Демирович (Фабиан Ридер, 70') Боруссия Д: Грегор Кобель, Нико Шлоттербек, Никлас Зюле, Вальдемар Антон, Юлиан Рюэрсон (Ян Коуту, 46'), Карим Адейеми (Рами Бенсебаини, 46'), Паскаль Грос (Дониелл Мален, 63'), Феликс Нмеча (Jamie Gittens, 30'), Серу Гирасси, Юлиан Брандт (Эмре Джан, 72'), Марсель Забитцер Предупреждения: Джейми Левелинг (17'), Эмре Джан (73'), Марсель Забитцер (77'), Рами Бенсебаини (81')

Календарь и таблица Бундеслиги

«Штутгарт» с 7 очками поднялся на 6-е место. «Боруссия» пока 8-я.