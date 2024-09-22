ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаДва разных тайма. ЦСКА потерял очки в Казани
  • 23:59
    • «ПСЖ» не смог победить «Реймс»
  • 23:56
    • Мадридский «Реал» разгромил дома «Эспаньол»
  • 23:18
    • «Балтика» и «Арсенал» сыграли безголевую ничью
  • 22:33
    • Источник: Пьянич подпишет контракт с ЦСКА
    Все новости спорта

    Сафонов отреагировал на свой дебют за «ПСЖ» в Лиге 1

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Реймс
    Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал ничью в матче 5-го тура чемпионата Франции с «Реймсом» (1:1).

    Матвей Сафонов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матвей Сафонов

    «Это был интересный матч. Я очень доволен, потому что нам удалось вернуться в игру. Очень важно продолжать не проигрывать. Мы продолжаем в том же духе, это наш путь. Мы всегда хотим выиграть всё, но иногда это бывает сложнее, потому что наш соперник играл хорошо. Мы допустили ошибки, и соперник ими воспользовался. Над этими маленькими ошибками нужно работать.

    Я очень рад оказаться в "ПСЖ", но мне нужно ещё поработать. Иногда моя команда нуждается во мне, и я буду готов выполнять свою работу. Приезжая сюда, я понимал, что Доннарумма — номер один, и я здесь, чтобы работать и появляться на тренировках и в команде, когда я им нужен. Я буду готов, когда я им понадоблюсь», — приводит слова Сафонова L'Equipe.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Сафонов вышел на поле с первых минут матча.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» и Холанн жестко накажут «Арсенал»?
  • «Манчестер Сити» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.81
    •
  • Кто окажется сильнее в московском дерби?
  • «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • «Интер» отправит Паулу Фонсеку в отставку?
  • «Интер» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €3 после регистрации ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.12
  • Экспресс дня 22 сентября
  • Сегодня в 18:30
    •  2.81
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.85
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Пари НН — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вильярреал — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Лион — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.79
  • Прогноз на матч Копетдаг — Алтын Асыр
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры