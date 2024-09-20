Миранчук о переходе в «Атланту»: Я подумал, почему бы не пожить в новой стране

Российский полузащитникрассказал о причинах перехода изв американскую команду.

«Я приехал на предсезонку, тут же появилось предложение от "Атланты". Поначалу не отнёсся серьёзно. Потому что я провёл неплохой сезон в Италии. Впереди — Лига чемпионов. Вроде всё нормально. Но я подумал, пообщался с руководителями "Аталанты". Они искали новых игроков. Не полностью, конечно, хотели обновить команду, но вектор развития потихоньку менялся. И я подумал, что у меня будет ещё меньше игрового времени. Уходить куда-то в аренду точно не хотел.

Я провёл в Италии четыре года, это был хороший опыт. И я подумал, почему бы не пожить в новой стране, поиграть в новой лиге, узнать новую культуру. Я очень открытый к этому человек. Поэтому использовал этот момент. И надеюсь, это решение принесёт мне много положительных эмоций», — приводит слова Миранчука Sport24.

Ранее Миранчук поделился эмоциями после дебютного гола за «Атланту» в чемпионате США.