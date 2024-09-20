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    Миранчук: Очень рад, что спустя три игры я смог отличиться

    Футбол MLS Атланта Юнайтед Интер Майами
    Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук высказался о своем дебютном голе за новую команду в матче МЛС против «Интер Майами» (2:2).

    Алексей Миранчук — полузащитник «Атланты»
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    Алексей Миранчук — полузащитник «Атланты»

    «Насколько важно было забить именно в ворота команды Месси? Конечно, важно. Любые голы, любые ассисты, любые победы дают тебе больше уверенности, позволяют чувствовать себя более комфортно. Поэтому я очень рад, что спустя три игры я смог отличиться.

    Думаю, мне это поможет. А то что забил именно команде Месси… не думаю, что если бы забил кому-то другому, эмоции бы отличались», — приводит слова Миранчука Sport24.

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