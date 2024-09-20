Миранчук: Очень рад, что спустя три игры я смог отличиться

Полузащитниквысказался о своем дебютном голе за новую команду в матче МЛС против(2:2).

«Насколько важно было забить именно в ворота команды Месси? Конечно, важно. Любые голы, любые ассисты, любые победы дают тебе больше уверенности, позволяют чувствовать себя более комфортно. Поэтому я очень рад, что спустя три игры я смог отличиться.

Думаю, мне это поможет. А то что забил именно команде Месси… не думаю, что если бы забил кому-то другому, эмоции бы отличались», — приводит слова Миранчука Sport24.

После этого матча «Атланта» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции с 32 очками в активе.