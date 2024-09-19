Нигматуллин о голе Миранчука: Вратарь не имеет права пропускать с такой дистанции и с такого угла

Миранчук забил свой первый гол в МЛС в матче против «Интер Майами».
«Хочется порадоваться за Миранчука, который наконец‑то показал свое мастерство.
Уверен был, что это вопрос времени. Фирменная левая нога, фирменный гол. Вратарь не имеет права пропускать с такой дистанции и с такого угла, но траектория полета мяча была сложная.
Публика в любом случае уже оценила, что был приобретен игрок высокого уровня, который сразу начал приносить пользу команде. Надеюсь, что после матча с "Интером" дела у Миранчука и команды начнут налаживаться», — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».
Гол Миранчука в матче против «Интер Майами» можно посмотреть здесь.
Напомним, Миранчук перешел в американскую «Атланту» этим летом из итальянской «Аталанты».