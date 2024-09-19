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    Нигматуллин о голе Миранчука: Вратарь не имеет права пропускать с такой дистанции и с такого угла

    Футбол MLS Атланта Юнайтед Интер Майами
    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил дебютный гол полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука в МЛС.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    Миранчук забил свой первый гол в МЛС в матче против «Интер Майами».

    «Хочется порадоваться за Миранчука, который наконец‑то показал свое мастерство.

    Уверен был, что это вопрос времени. Фирменная левая нога, фирменный гол. Вратарь не имеет права пропускать с такой дистанции и с такого угла, но траектория полета мяча была сложная.

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    • Публика в любом случае уже оценила, что был приобретен игрок высокого уровня, который сразу начал приносить пользу команде. Надеюсь, что после матча с "Интером" дела у Миранчука и команды начнут налаживаться», — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».

    Гол Миранчука в матче против «Интер Майами» можно посмотреть здесь.

    Напомним, Миранчук перешел в американскую «Атланту» этим летом из итальянской «Аталанты».

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