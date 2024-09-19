Нигматуллин о голе Миранчука: Вратарь не имеет права пропускать с такой дистанции и с такого угла

Бывший вратарь сборной Россииоценил дебютный гол полузащитника «Атланты»в МЛС.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Алексей Миранчук Фото: x.com/ATLUTD

Миранчук забил свой первый гол в МЛС в матче против «Интер Майами».

«Хочется порадоваться за Миранчука, который наконец‑то показал свое мастерство.

Уверен был, что это вопрос времени. Фирменная левая нога, фирменный гол. Вратарь не имеет права пропускать с такой дистанции и с такого угла, но траектория полета мяча была сложная.

Публика в любом случае уже оценила, что был приобретен игрок высокого уровня, который сразу начал приносить пользу команде. Надеюсь, что после матча с "Интером" дела у Миранчука и команды начнут налаживаться», — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».

Гол Миранчука в матче против «Интер Майами» можно посмотреть здесь.

Напомним, Миранчук перешел в американскую «Атланту» этим летом из итальянской «Аталанты».