«Ливерпуль» в январе планирует приобрести двух игроков

Арне Слот — главный тренер «Ливерпуля» Фото: globallookpress.com
По информации Football Insider, «Ливерпуль», в первую очередь, нацелен на приобретение игроков, которые усилят оборонительный потенциал команды.
Источник утверждает, что зимой английский клуб хочет подписать центрального защитника и опорного полузащитника.
Летом «Ливерпуль» осуществил лишь один входящий трансфер, подписав итальянского нападающего Федерико Кьезу.
«Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ после четырех туров. В ближайшем матче команда Арне Слота сыграет 21 сентября против «Борнмута».