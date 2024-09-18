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    • «Ливерпуль» в январе планирует приобрести двух игроков
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    «Ливерпуль» в январе планирует приобрести двух игроков

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    «Ливерпуль» во время январского трансферного окна намерен укрепить сразу несколько позиций.

    Арне Слот — главный тренер «Ливерпуля»
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    Арне Слот — главный тренер «Ливерпуля»

    По информации Football Insider, «Ливерпуль», в первую очередь, нацелен на приобретение игроков, которые усилят оборонительный потенциал команды.

    Источник утверждает, что зимой английский клуб хочет подписать центрального защитника и опорного полузащитника.

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    • Летом «Ливерпуль» осуществил лишь один входящий трансфер, подписав итальянского нападающего Федерико Кьезу.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ после четырех туров. В ближайшем матче команда Арне Слота сыграет 21 сентября против «Борнмута».

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