«Ливерпуль» в январе планирует приобрести двух игроков

во время январского трансферного окна намерен укрепить сразу несколько позиций.

По информации Football Insider, «Ливерпуль», в первую очередь, нацелен на приобретение игроков, которые усилят оборонительный потенциал команды.

Источник утверждает, что зимой английский клуб хочет подписать центрального защитника и опорного полузащитника.

Летом «Ливерпуль» осуществил лишь один входящий трансфер, подписав итальянского нападающего Федерико Кьезу.

Календарь и таблица АПЛ

«Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ после четырех туров. В ближайшем матче команда Арне Слота сыграет 21 сентября против «Борнмута».