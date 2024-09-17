Гогниев вернулся в «Аланию»

объявила о назначениина пост главного тренера.

«Спартак Артурович стал главным тренером нашей команды. Гогниев руководил "Аланией" в период с июля 2019 по май 2022 года.

За три сезона работы он вывел наш коллектив из Второй лиги в ФНЛ, пробился в зону стыковых матчей и добрался до полуфинала Кубка России», — говорится в заявлении владикавказского клуба.

Гогниев заменил на этом посту Султана Тазабаева, который был уволен после поражения от КАМАЗа.

«Алания» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги после десяти туров.

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Напомним, предыдущим местом работы Гогниева были подмосковные «Химки».