Ташуев: Игроки пока не адаптированы к нашим требованиям

Сергей Ташуев Фото: globallookpress.com
«До матча предполагал, что от нас будет лоскутный футбол, потому что меняем структуру и стиль игры. Футболисты пока не адаптированы к нашим требованиям.
Во втором тайме мы внесли коррективы, сумели отыграться, и что важно — побежали выигрывать, были хорошие моменты. Однако взаимодействие игроков пока не налажено. Понимаем, в каком русле работать, набор футболистов есть», — сказал Ташуев «Матч ТВ».
Матч прошел 8-го тура завершился поражением «Ахмата» от «Динамо» со счетом 2:4.