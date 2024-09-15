Ташуев: Игроки пока не адаптированы к нашим требованиям

Главный тренер «Ахмата»после поражения в матче с «Динамо» (2:4) рассказал, что пока его футболисты не готовы к его концепции футбола и играют нестабильно.

«До матча предполагал, что от нас будет лоскутный футбол, потому что меняем структуру и стиль игры. Футболисты пока не адаптированы к нашим требованиям.

Во втором тайме мы внесли коррективы, сумели отыграться, и что важно — побежали выигрывать, были хорошие моменты. Однако взаимодействие игроков пока не налажено. Понимаем, в каком русле работать, набор футболистов есть», — сказал Ташуев «Матч ТВ».

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Матч прошел 8-го тура завершился поражением «Ахмата» от «Динамо» со счетом 2:4.