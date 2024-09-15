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    Дубль Ямаля помог «Барселоне» разгромить «Жирону»

    «Жирона» — «Барселона»: счет матча 1:4, обзор голов

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    «Барселона» обыграла «Жирону» (4:1) в матче 5-го тура испанской Примеры.

    Ламин Ямаль — нападающий «Барселоны»
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    Ламин Ямаль — нападающий «Барселоны»

    В составе «сине-гранатовых» дублем отметился Ламин Ямаль, который забил свои голы на 30-й и 37-й минутах встречи. Еще по голу записали на свой счет Дани Ольмо на 47-й минуте и Педри на 64-й минуте.

    Единственный гол у «Жироны» забил Кристиан Стуани на 80-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Жирона — Барселона 1:4
    Голы: 0:1 Ламин Ямал (30'), 0:2 Ламин Ямал (37'), 0:3 Даниэль Ольмо (47'), 0:4 Педри (64'), 1:4 Кристиан Стуани (80') Жирона: Пауло Гассанига, Алехандро Франсес (Арнау Мартинес, 85'), Давид Лопес, Дейли Блинд, Мигель Гутьеррес, Иван Мартин, Виктор Цыганков (Донни ван де Бек, 69'), Бриан Хиль (Ясер Асприлья, 54'), Арно Данжума (Порту Кристиан, 55'), Абель Руис (Кристиан Стуани, 69'), Jhon Solis Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Алекс Бальде, Иньиго Мартинес, Пау Кубарси (Эктор Форт, 61'), Жюль Кунде, Даниэль Ольмо (Эрик Гарсия, 61'), Марк Касадо, Роберт Левандовски (Ферран Торрес, 69'), Рафаэл Диас, Ламин Ямал (G.Martin, 90'), Педри (Пау Виктор, 69') Предупреждения: Бриан Хиль (36'), Пау Виктор (84'), Порту Кристиан (90 + 1'), Ламин Ямал (90 + 1'), Кристиан Стуани (90 + 6') Удаление: Ферран Торрес (86')

    После этого матча «Барселона» занимает 1-е место в таблице Примеры с 15-ю очками в активе. «Жирона» — на 7-й позиции (7).

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