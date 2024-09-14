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    Соболев — в стартовом составе «Зенита» на матч с ЦСКА

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    Московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит» назвали стартовые составы на матч восьмого тура российской Премьер-лиги.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    Новичок «Зенита» Александр Соболев начнет игру с первых минут. Для экс-форварда «Спартака» это будет дебютный официальный матч за санкт-петербургский клуб.

    ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Роша, Жемалетдинов, Обляков, Гайич, Зделар, Файзуллаев, Мусаев.

    Запасные: Тороп, Боков, Агапов, Лукин, Келлвен, Бистрович, Мухин, Глебов, Кисляк, Гуарирапа, Шуманский, Койта.

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    • «Зенит»: Латышонок, Караваев, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Соболев, Кассьерра, Гонду.

    Запасные: Кержаков, Адамов, Чистяков, Горшков, Алип, Ерохин, Ахметов, Мостовой, Васильев, Мантуан, Артур, Педро.

    Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет 14 сентября в Москве, начало — в 16:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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