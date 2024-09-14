Соболев — в стартовом составе «Зенита» на матч с ЦСКА

Александр Соболев Фото: globallookpress.com
Новичок «Зенита» Александр Соболев начнет игру с первых минут. Для экс-форварда «Спартака» это будет дебютный официальный матч за санкт-петербургский клуб.
ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Роша, Жемалетдинов, Обляков, Гайич, Зделар, Файзуллаев, Мусаев.
Запасные: Тороп, Боков, Агапов, Лукин, Келлвен, Бистрович, Мухин, Глебов, Кисляк, Гуарирапа, Шуманский, Койта.
«Зенит»: Латышонок, Караваев, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Соболев, Кассьерра, Гонду.
Запасные: Кержаков, Адамов, Чистяков, Горшков, Алип, Ерохин, Ахметов, Мостовой, Васильев, Мантуан, Артур, Педро.
Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет 14 сентября в Москве, начало — в 16:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.