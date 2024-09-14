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    «Челси» минимально одолел «Борнмут»

    «Борнмут» — «Челси»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче четвертого тура чемпионата Англии «Челси» на выезде одолел «Борнмут» со счетом 1:0.

    Энцо Мареска (главный тренер «Челси»)
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    Энцо Мареска (главный тренер «Челси»)

    Автором единственного забитого мяча стал Кристофер Нкунку на 86-й минуте.

    Отметим, что на 38-й минуте Эванилсон не смог реализовать пенальти.

    Чемпионат Англии. 4-й тур
    Борнмут — Челси 0:1
    Гол: 0:1 — 86 НкункуБорнмут: Трэверс, Керкез, Сенеси, Забарный, Смит (Араухо, 75), Кристи (Скотт, 68), Кук, Тавернье (Унал, 83), Клюйверт (Биллинг, 75), Семеньо, Эванилсон (Синистерра, 68)Челси: Санчес, Кукурелья, Колуилл, Фофана, Дисаси (Адарабиойо, 61), Вейга, Кайседо, Палмер, Нету (Санчо, 46), Мадуэке (Жоау Феликс, 62), Джексон (Нкунку, 79)Предупреждения: Кристи (18), Фофана (31), Кук (35), Кукурелья (36), Санчес (37), Смит (38), Ираола (50), Джексон (52), Санчо (57), Колуилл (57), Клюйверт (59), Мареска (66), Сенеси (80), Вейга (87), Жоау Феликс (90+1), Семеньо (90+6)

    Календарь и таблица АПЛ

    «Челси» с 7 очками поднялся на седьмое место в АПЛ. «Борнмут» с 5 баллами идет 11-м в турнирной таблице после 4 туров.

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