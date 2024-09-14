«Борнмут» — «Челси»: счет матча 0:1, обзор гола

Энцо Мареска (главный тренер «Челси») Фото: globallookpress.com
Автором единственного забитого мяча стал Кристофер Нкунку на 86-й минуте.
Отметим, что на 38-й минуте Эванилсон не смог реализовать пенальти.
Чемпионат Англии. 4-й тур
Борнмут — Челси 0:1
Гол: 0:1 — 86 НкункуБорнмут: Трэверс, Керкез, Сенеси, Забарный, Смит (Араухо, 75), Кристи (Скотт, 68), Кук, Тавернье (Унал, 83), Клюйверт (Биллинг, 75), Семеньо, Эванилсон (Синистерра, 68)Челси: Санчес, Кукурелья, Колуилл, Фофана, Дисаси (Адарабиойо, 61), Вейга, Кайседо, Палмер, Нету (Санчо, 46), Мадуэке (Жоау Феликс, 62), Джексон (Нкунку, 79)Предупреждения: Кристи (18), Фофана (31), Кук (35), Кукурелья (36), Санчес (37), Смит (38), Ираола (50), Джексон (52), Санчо (57), Колуилл (57), Клюйверт (59), Мареска (66), Сенеси (80), Вейга (87), Жоау Феликс (90+1), Семеньо (90+6)
«Челси» с 7 очками поднялся на седьмое место в АПЛ. «Борнмут» с 5 баллами идет 11-м в турнирной таблице после 4 туров.