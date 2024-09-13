Черданцев: Жалко, что Джикия пошел на понижение

Комментатор «Матч ТВ»поделился мнением о переходе защитникав подмосковные

«Джикия никакой уровень не терял. Думаю, что "Спартак" должен был выйти из этой ситуации более красиво. Получилась не совсем правильная история.

Если мы говорим о качестве Георгия, то он в полном порядке. Возможно, надо поднабрать игровую практику. Но он опытный футболист. Жалко, что пошел на понижение. В 30 лет бороться за выживание — не самый лучший вариант продолжения карьеры. Но лучше играть в футбол, чем сидеть без дела», — сказал Черданцев «Матч ТВ».

Напомним, что Джикия подписал контракт с «Химками» по смехе «1+1». В прошедшем сезоне защитник выступал за «Спартак», где провел всего 8 матчей в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.