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    Стоцкий вернулся в «Уфу»

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    Клуб Первой лиги «Уфа» заключила контракт с крайним защитником Дмитрием Стоцким.

    Дмитрий Стоцкий
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    Дмитрий Стоцкий

    «Дмитрий Стоцкий выступал за нашу команду с 2015 по 2018 год, провёл 102 матча, забил 10 мячей и отдал 16 голевых передач. Неоднократно выводил "Уфу" на поле с капитанской повязкой.

    После "Уфы" играл за "Краснодар" и "Пари НН". В активе защитника 205 матчей в РПЛ, два матча в квалификации Лиги чемпионов и 10 встреч в Лиге Европы.

    Мы рады вновь приветствовать Дмитрия в нашей команде! Вместе к большим победам!» — написано в заявлении клуба на официальном сайте.

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    Стоцкий выступал также в своей карьере за «Балтику», «Пари НН» и «Краснодар». В его активе есть одна игра за сборную России.

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