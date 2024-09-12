Стоцкий вернулся в «Уфу»

Клуб Первой лигизаключила контракт с крайним защитником

«Дмитрий Стоцкий выступал за нашу команду с 2015 по 2018 год, провёл 102 матча, забил 10 мячей и отдал 16 голевых передач. Неоднократно выводил "Уфу" на поле с капитанской повязкой.

После "Уфы" играл за "Краснодар" и "Пари НН". В активе защитника 205 матчей в РПЛ, два матча в квалификации Лиги чемпионов и 10 встреч в Лиге Европы.

Мы рады вновь приветствовать Дмитрия в нашей команде! Вместе к большим победам!» — написано в заявлении клуба на официальном сайте.

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Стоцкий выступал также в своей карьере за «Балтику», «Пари НН» и «Краснодар». В его активе есть одна игра за сборную России.