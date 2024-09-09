Кипр — Косово: счет матча 0:4, обзор голов

Во втором туре в группе 2 в Лиге нацийна своем поле уступил с разгромным счетом— 0:4.

Дублем в этой встрече отметился нападающий Ведат Мурики, также забивали Альбион Рахмани и Люмбард Деллова.

Футбол. Лига наций УЕФА. C2 Кипр — Косово 0:4 Голы: 0:1 Ведат Мурики (пенальти) (9'), 0:2 Ведат Мурики (21'), 0:3 Альбион Рахмани (48'), 0:4 Люмбард Деллова (55') Кипр: Йоэль Малль, Антреас Каро, Николас Иоанну (Данило Шполярич, 71'), Александрос Гогич, Гектор Киприану (Константинос Лайфис, 46'), Костакис Артиматас, Григорис Кастанос, Иоаннис Питтас, Маринос Ционис (Лойзос Лойзу, 65'), Andreas Panayiotou (Стелиос Андреу, 46'), Giorgos Malekkidis (Андерсон Коррейя, 58') Косово: Висар Бекай, Фидан Алити (Люмбард Деллова, 46'), Амир Ррахмани, Флорент Хадергьонай, Милот Рашица (Emir Sahiti, 70'), Валон Бериша, Линдон Эмерллаху, Эльвис Реджбечай (Илир Красники, 69'), Донат Рудани, Эрмал Красники, Ведат Мурики (Альбион Рахмани, 46') Предупреждения: Маринос Ционис (37'), Фидан Алити (45 + 1'), Иоаннис Питтас (62')

После этого матча у Косово и у Кипра стало по три очка, они делят 2-3 места в группе 2.