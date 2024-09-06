Уэльс — Турция: счет матча 0:0, обзор

В матче первого тура Лиги В Лиги наций сборныене смогли выявить сильнейшего.

Команды так и не поразили ворота друг друга, сыграв 0:0. Турки доигрывали в меньшинстве из-за удаления Барыша Йылмаза.

Футбол. Лига наций УЕФА. B4 Уэльс — Турция 0:0 Уэльс: Дэнни Уорд, Коннор Робертс, Джо Родон, Бен Дэвис, Неко Уильямс, Гарри Уилсон, Этан Ампаду, Джордан Джеймс (Оливер Купер, 88'), Бреннан Джонсон, Аарон Рэмси (Киффер Мур, 72'), Сорба Томас (Lewis Koumas, 72') Турция: Мерт Гюнок, Мерт Мюльдюр, Абдюлькерим Бардакджи, Чаглар Сёюнджю, Кан Айхан, Зеки Челик (Emirhan Topcu, 90'), Исмаиль Юксек (Окай Йокушлу, 77'), Оркун Кёкчю (Хакан Чалханоглу, 64'), Арда Гюлер (Ирфан Кавечи, 90'), Барыш Алпер Йылмаз, Кенан Йылдыз (Керем Актюркоглу, 77') Предупреждения: Кенан Йылдыз (25'), Гарри Уилсон (28'), Бреннан Джонсон (29'), Барыш Алпер Йылмаз (31'), Кан Айхан (39'), Чаглар Сёюнджю (60'), Барыш Алпер Йылмаз (62'), Мерт Мюльдюр (62')

В другой игре группы сборная Исландии победила команду Черногории со счетом 2:0. Авторами голов стали Орри Оскаррсон и Йон Дагур Торстейнссон.

Футбол. Лига наций УЕФА. B4 Исландия — Черногория 2:0 Голы: 1:0 Орри Оускарссон (39'), 2:0 Jon Dagur THorsteinsson (58') Исландия: Альфонс Сампстед, Йортур Херманнссон, Даниэль Лео Гретарссон, Стефан Тейтур Тордарсон, Микаэль Андерсон (Виллюм-Тор Виллюмссон, 77'), Гилфи Сигурдссон (Андри Гудьонсен, 65'), Йоханн Гудмундссон, Орри Оускарссон (Isak Bergmann Johannesson, 88'), Hakon Valdimarsson, Logi Tomasson, Jon Dagur THorsteinsson (Arnor Sigurdsson, 65') Черногория: Милан Миятович, Ристо Радунович, Слободан Рубежич, Марко Туци, Милутин Осмаич (Стеван Йоветич, 59'), Владимир Йовович, Адам Марушич, Марко Вукчевич (Дритон Цамай, 60'), Никола Крстович (Стефан Мугоша, 78'), Milos Brnovic, Novica Erakovic Предупреждения: Йоханн Гудмундссон (18'), Ристо Радунович (21'), Милутин Осмаич (24'), Novica Erakovic (50'), Jon Dagur THorsteinsson (53'), Стеван Йоветич (89')

Таким образом, Исландия набрала три очка, Уэльс и Турция — по одному, а у Черногории нет зачетных баллов.