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    Кипр минимально переиграл Литву в матче Лиги наций

    Литва — Кипр: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче Лиги С Лиги наций сборная Литвы в родных стенах уступила команде Кипра со счетом 0:1.

    сборная Кипра
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    сборная Кипра

    Автором единственного забитого мяча в данном противостоянии стал Иоаннис Питтас на 34-й минуте.

    Футбол. Лига наций УЕФА. C2
    Литва — Кипр 0:1
    Гол: 0:1 Иоаннис Питтас (34') Литва: Эдвинас Гертмонас, Пиюс Ширвис (Гитис Паулаускас, 70'), Эдвинас Гирдвайнис, Артемиюс Тутишкинас, Юстас Ласицкас, Выкинтас Сливка, Модестас Воробьёвас (Овидиус Вербицкас, 86'), Армандас Кучис, Артур Должников (Valdas Paulauskas, 86'), Kipras Kazukolovas, Giedrius Matulevicius (Tomas Kalinauskas, 61') Кипр: Йоэль Малль, Николас Иоанну, Антреас Каро, Иоаннис Питтас (Константинос Лайфис, 90'), Маринос Ционис (Андерсон Коррейя, 89'), Григорис Кастанос, Костакис Артиматас, Данило Шполярич (Andreas Chrysostomou, 65'), Гектор Киприану (Giorgos Malekkidis, 46'), Александрос Гогич, Andreas Panayiotou (Стелиос Андреу, 46') Предупреждения: Гектор Киприану (32'), Andreas Panayiotou (45 + 1'), Антреас Каро (56'), Tomas Kalinauskas (68'), Николас Иоанну (69'), Стелиос Андреу (71')

    Отметим, что это были стартовые поединки команд в турнире.

    Кипр 9 сентября сыграет дома с Косово. Литва в этот же день встретится в гостях с Румынией.

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