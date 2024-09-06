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    Казахстан под руководством Черчесова поделил очки с Норвегией в матче Лиги наций

    Казахстан — Норвегия: счет матча 0:0, обзор

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    Сборные Казахстана и Норвегии сыграли вничью (0:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    За весь матч казахстанская сборная ни разу не ударила в створ ворот и совершила 12 фолов. Норвегия дважды угрожала воротам соперника и подала 12 угловых.

    Футбол. Лига наций УЕФА. B3
    Казахстан — Норвегия 0:0
    Казахстан: Игорь Валерьевич Шацкий, Марат Быстров, Алибек Касым, Александр Марочкин, Нуралы Алип, Ян Вороговский, Рамазан Оразов (Айбол Абикен, 58'), Асхат Тагыберген, Ислам Чесноков (Эльхан Астанов, 80'), Бахтиёр Зайнутдинов (Ramazan Karimov, 63'), Абат Аимбетов (Алессандро Д'Аддарио, 59') Норвегия: Эрьян Нюланд, Давид Мёллер Вольфе, Андреас Ханше-Ольсен, Лео Эстигор, Юлиан Рюэрсон, Патрик Берг (Сандер Берге, 70'), Мартин Эдегор, Антонио Нуса (Sindre Walle Egeli, 84'), Эрлинг Холанд, Александр Сёрлот (Арон Дённум, 70'), Felix Horn Myhre (Йёрген Странн Ларсен, 70') Предупреждения: Бахтиёр Зайнутдинов (38'), Алибек Касым (42'), Айбол Абикен (72'), Ислам Чесноков (75'), Арон Дённум (78')

    В следующем матче Казахстан сыграет против Словении 9-го сентября, а Норвегия в тот же день встретится с Австрией.

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