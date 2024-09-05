Пиняев рассказал, почему не спешит переезжать в Европу

Полузащитник «Локомотива»высказался о возможном переходе в европейский клуб.

«Официальных предложений не было. Вокруг любого футболиста, наверное, всегда есть какие-то разговоры. Но конкретных предложений у меня и клуба не было.

Хотел бы я попробовать? Наверное, да. Но в нынешнее время, как мы все понимаем, это сложно.

Нужно четко понимать, куда ты идешь. Каждый футболист хочет отправиться в Европу в статусе игрока, на которого будут рассчитывать. Не просто увидеть, познакомиться, подписать контракт, сфоткаться с футболкой и сидеть на скамейке — нет.

У каждого есть амбиции. Если и идти, то в тот клуб, где в тебя верят, где видят тебя частью проекта и хотят твоего развития», — приводит слова Пиняева «Спорт-Экспресс».

Transfermarkt оценивает стоимость Пиняева в восемь миллионов евро.

В текущем сезоне 19-летний Пиняев провел в РПЛ шесть матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее стало известно, что Пиняев подписал новый контракт с «Локомотивом».