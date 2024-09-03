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    В «Ахмате» назвали главную задачу Ташуева на посту наставника

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    Президент «Ахмата» Ахмат Кадыров-младший назвал главную задачу Сергея Ташуева на посту главного тренера грозненской команды.

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «Первоочередная задача перед новым тренерским штабом — наладить зрелищную, атакующую игру и, конечно, выправить ситуацию в турнирной таблице. В нашей команде хороший подбор игроков, и она должна бороться за высокие места. Выражаю надежду, что при новом тренерском штабе к команде вернется присущий ей стиль игры и придут победы», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

    65-летний специалист подписал контракт с клубом сроком на два года.

    На данный момент «Ахмат» с пятью баллами идет 15-м в таблице РПЛ.

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