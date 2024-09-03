В «Ахмате» назвали главную задачу Ташуева на посту наставника

Президентназвал главную задачу Сергея Ташуева на посту главного тренера грозненской команды.

«Первоочередная задача перед новым тренерским штабом — наладить зрелищную, атакующую игру и, конечно, выправить ситуацию в турнирной таблице. В нашей команде хороший подбор игроков, и она должна бороться за высокие места. Выражаю надежду, что при новом тренерском штабе к команде вернется присущий ей стиль игры и придут победы», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

65-летний специалист подписал контракт с клубом сроком на два года.

На данный момент «Ахмат» с пятью баллами идет 15-м в таблице РПЛ.