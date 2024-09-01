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    «КАМАЗ» и «Нефтехимик» сыграли безголевую ничью

    «КАМАЗ» — «Нефтехимик»: счет матча 0:0, обзор

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    В матче 8-го тура Первой лиги по футболу «КАМАЗ» и «Нефтехимик» обошлись без забитых мячей.

    Артур Анисимов
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    Артур Анисимов

    Чуть острее в этом матче были гости, но пробить ворота Артура Анисимова они так и не смогли.

    Футбол. Россия. Первая лига
    КамАЗ — Нефтехимик 0:0
    КамАЗ: Арсен Адамов, Арсен Адамов, Валерий Почивалин, Роман Акбашев, Иван Козлов, Даниэль Мишкич, Роман Защепкин, Руслан Апеков, Gorelov P., Gyurdzhan A., Kusyapov T. Нефтехимик: Никита Янович, Максим Шоркин, Марат Ситдиков, Николай Толстопятов, Эдуард Валиахметов, Султан Джамилов, Данила Емельянов, Ражаб Магомедов, Максим Петров, Даниил Родин, Константин Шильцов Предупреждения: Kusyapov T. (25'), Максим Петров (36'), Даниэль Мишкич (64')

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    После этого матчу у нижнекамцев стало 12 очков и пока 6-е место, у челнинцев 8 очков и 12-я позиция.

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