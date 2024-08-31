«Пари НН» — «Зенит»: прогноз, составы, коэффициенты

«Пари НН»: Медведев, Гоцук, Боженов, Александров, Стаматов, Калинский, Эктов, Мухин, Веснер Тичич, Ожегович, Зе Турбо.
Запасные: Кукушкин, Лукьянов, Каккоев, Глущенков, Ведерников, Трошечкин, Карапузов, Ермаков, Царукян, Глейзер, Кутателадзе, Боселли.
«Зенит»: Латышонок, Караваев, Дуглас Сантос, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Педро, Лусиано.
Запасные: Кержаков, Адамов, Чистяков, Волков, Ерохин, Ахметов, Мостовой, Васильев, Мантуан, Сергеев, Артур.
Начало игры — в 17:30 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.