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    «Пари НН» — «Зенит»: стартовые составы команд

    «Пари НН» — «Зенит»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы на матч между «Пари НН» и «Зенитом» в 7-м туре РПЛ.

    Вендел
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    Вендел

    «Пари НН»: Медведев, Гоцук, Боженов, Александров, Стаматов, Калинский, Эктов, Мухин, Веснер Тичич, Ожегович, Зе Турбо.

    Запасные: Кукушкин, Лукьянов, Каккоев, Глущенков, Ведерников, Трошечкин, Карапузов, Ермаков, Царукян, Глейзер, Кутателадзе, Боселли.

    «Зенит»: Латышонок, Караваев, Дуглас Сантос, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Педро, Лусиано.

    Запасные: Кержаков, Адамов, Чистяков, Волков, Ерохин, Ахметов, Мостовой, Васильев, Мантуан, Сергеев, Артур.

  • «Пари НН» — «Зенит». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 7-го тура РПЛ «Пари НН» — «Зенит»
  • Сегодня

    • Начало игры — в 17:30 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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