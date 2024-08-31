«Барселона» — «Вальядолид»: счет матча 7:0, обзор голов

всухую обыграла(7:0) в матче 4-го тура испанской Примеры.

У «сине-гранатовых» хет-трик оформил полузащитник Рафинья, который забил свои голы на 20-й, 64-й и 72-й минутах встречи.

Еще по голу записали на свой счет Роберт Левандовский на 24-й минуте и Жюль Кунде на 45+2-й минуте. Две голевые передачи оформил нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль.

Уже на 83-й минуте полузащитник хозяев Дани Ольмо забил 6-й гол своей команды. На 85-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес установил окончательный результат — 7:0.

Футбол. Испания. Примера Барселона — Вальядолид 7:0 Голы: 1:0 Рафаэл Диас (20'), 2:0 Роберт Левандовски (24'), 3:0 Жюль Кунде (45 + 2'), 4:0 Рафаэл Диас (64'), 5:0 Рафаэл Диас (72'), 6:0 Даниэль Ольмо (82'), 7:0 Ферран Торрес (85') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Жюль Кунде, Пау Кубарси (S.Dominguez, 61'), Иньиго Мартинес, Алекс Бальде, Марк Касадо (Эрик Гарсия, 61'), Даниэль Ольмо (Пабло Торре, 84'), Педри (Фермин Лопес, 61'), Ламин Ямал, Роберт Левандовски (Ферран Торрес, 73'), Рафаэл Диас Вальядолид: Карл-Якоб Хейн, Эрай Джёмерт, Санчес Хавьер, Луис Перес, Иван Санчес (Mario Martin, 62'), Кике Перес (Дженк Озкачар, 88'), Станко Юрич, Селим Амалла (Chuki, 57'), Рауль Моро (Victor Meseguer, 88'), Marcos Andre (Хуанми Латаса, 56'), Lucas Rosa Предупреждения: Санчес Хавьер (45'), Кике Перес (74'), Mario Martin (84')

После этого матча «сине-гранатовые» занимают 1-е место в таблице Примеры с 12-ю очками в активе. «Вальядолид» — на 12-й позиции (4 балла).