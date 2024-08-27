Роналду признался, где он хочет завершить карьеру

Форвардотметил, что он намерен закончить карьеру в клубе «Аль‑Наср» из Саудовской Аравии.

Текущий контракт 39‑летнего форварда с «Аль‑Насром» рассчитан до 2025 года.

«Не знаю, скоро ли это будет или через два‑три года, но, возможно, это будет в "Аль‑Насре", где я счастлив. Я хорошо себя чувствую в стране и в лиге, скорее всего, я смогу завершить карьеру в "Аль‑Насре". Я очень рад играть в саудовской лиге и хочу продолжать», — приводит слова Роналду A Bola со ссылкой на интервью каналу NOW.

Напомним, Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча».