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    Роналду признался, где он хочет завершить карьеру

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд
    Форвард Криштиану Роналду отметил, что он намерен закончить карьеру в клубе «Аль‑Наср» из Саудовской Аравии.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Текущий контракт 39‑летнего форварда с «Аль‑Насром» рассчитан до 2025 года.

    «Не знаю, скоро ли это будет или через два‑три года, но, возможно, это будет в "Аль‑Насре", где я счастлив. Я хорошо себя чувствую в стране и в лиге, скорее всего, я смогу завершить карьеру в "Аль‑Насре". Я очень рад играть в саудовской лиге и хочу продолжать», — приводит слова Роналду A Bola со ссылкой на интервью каналу NOW.

    Напомним, Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча».

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