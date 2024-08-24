Махачкалинское «Динамо» обвинило ЭСК РФС в необъективности

Махачкалинскоеопубликовало открытое письмо, в котором раскритиковало работу экспертно-судейскую комиссию РФС.

«Российский футбол, как и наша страна, сейчас находятся в частичной изоляции по известным причинам. Ситуацию сложно назвать благоприятной для развития футбола. Однако с этими трудностями российское футбольное сообщество и в первую очередь Российский футбольный союз справляются достойно, на наш взгляд. Хотя цена ошибок, неверных шагов сейчас возрастает многократно, что требует от нас всех взвешенного, последовательного подхода к решению возникающих вопросов.

Российский футбольный союз активно помогает развитию футбола конкретно в нашем регионе — в Дагестане. Благодаря такой совместной работе республика сегодня переживает футбольный бум, о котором можно судить и по количеству желающих заниматься футболом детишек, и по посещаемости домашних матчей махачкалинского "Динамо", оставшейся высокой даже несмотря на внедрение новой для региона системы Fan ID.

К сожалению, праздник возвращения в элитный дивизион оказался омрачен для Дагестана неквалифицированным, с нашей точки зрения, судейством, которое порой зашкаливало за допустимый уровень возможных ошибок. Уже трижды наш клуб вынужден был обращаться в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по итогам матчей в РПЛ, а ведь прошло только 6 туров чемпионата!

Можно не соглашаться с нашими претензиями к судейству частично или полностью — оценка эпизодов может разниться. Но в каждом случае, подавая протест, мы руководствуемся не эмоциями, а в первую очередь желанием добиться справедливости и таким образом положительно повлиять на качество судейства в российском футболе ко всеобщей пользе, ведь известно, что очков из-за судейских ошибок, даже признанных, нам не вернут, а жалобы на действия арбитров скорее могут навредить клубу, исходя из своеобразного понимания некоторыми судьями корпоративных интересов.

В очередной раз выступить по этому поводу вынуждает непоследовательность, которая фактически влияет на качество судейства и создает ауру безнаказанности арбитров.

С удивлением обнаружили, что рефери Ян Бобровский, совершивший, по мнению ЭСК, результативную ошибку (и не одну, по мнению множества известных специалистов высказавшихся по данной теме) в матче 3-го тура между махачкалинским "Динамо" и "Пари НН", в 6-м туре РПЛ снова получил назначение главным арбитром.

Экспертно-судейская комиссия своим решением отстранила судью на неопределенный срок из-за пенальти в наши ворота, но уже в 5-м туре он работал резервным арбитром на матче "Локомотив" — ЦСКА, а теперь получил новое назначение. То есть фактически без назначений он оставался всего тур. Бог с ним, с Бобровским. Не в личности дело, а в подходе. Когда у арбитра не хватает квалификации даже при помощи видеоповторов принимать понятные, последовательные, аргументированные решения, не логично ли дать ему возможность набраться опыта где-нибудь в низших лигах, где интенсивность игры заведомо ниже, а ошибки не определяют чувства и настроение десятков тысяч болельщиков?

Одним из решающих факторов, негативно влияющих на положение вещей в судейском корпусе, является позиция Экспертно-судейской комиссии. В нашем представлении она должна выполнять функции надзорного органа, а по факту ЭСК занимается исключительно защитой и оправданием арбитров. Судьи, безусловно, должны быть защищены от любых попыток влиять на их объективность, но не имеют права пренебрегать мнением экспертов, которые в футболе не один десяток лет. Как не имеют права не считаться с этим мнением и те, кто входит в ЭСК. Некоторые мотивировки ее решений по поданным нами протестам вызвали сомнения не только в квалификации членов комиссии, но и в их объективности. И не то чтобы исключительно у нас, но опять же у многих компетентных футбольных людей, которые никак не связаны с махачкалинским "Динамо" и которых сложно заподозрить в каких-то особенных чувствах к нашему клубу.

И тут все просто: эпизоды были достаточно очевидными, а ЭСК своими абсурдными формулировками загнала саму себя в ситуацию, подрывающую доверие к этому органу.

Неквалифицированное судейство, безнаказанность арбитров тормозят развитие игры, а значит, наносят ущерб деятельности РФС. Хотелось бы, чтобы Российский футбольный союз оперативно уделил этому вопросу особенное внимание и выработал решения, позволяющие вывести качество судейства на должный профессиональный уровень», — говорится в заявлении махачкалинского клуба.