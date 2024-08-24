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    Анчелотти: Мы хорошо подготовились к матчу с «Вальядолидом»

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    Наставник «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче команды во втором туре Примеры. Мадридцы примут «Вальядолид».

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Нам всегда важно играть на нашем стадионе. Мы хотим вернуться, потому что давно на нём не играли. Мы должны показать хорошую игру, выиграть матч и провести хорошо день.

    Мы хорошо подготовились к матчу на этой неделе. Мы поработали над тем, что не вышло в матче с "Мальоркой". Мы хорошо понимали, что произошло и пытались это исправить. Игра против "Вальядолида" будет хорошей проверкой», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

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    Матч «Реал» — «Вальядолид» пройдет 25 августа и начнется в 18:00 мск. В первом туре команда Карло Анчелотти сыграла вничью с «Мальоркой» (1:1).

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