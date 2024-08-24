Анчелотти: Мы хорошо подготовились к матчу с «Вальядолидом»

Наставник «Реала»высказался о предстоящем матче команды во втором туре Примеры. Мадридцы примут «Вальядолид».

«Нам всегда важно играть на нашем стадионе. Мы хотим вернуться, потому что давно на нём не играли. Мы должны показать хорошую игру, выиграть матч и провести хорошо день.

Мы хорошо подготовились к матчу на этой неделе. Мы поработали над тем, что не вышло в матче с "Мальоркой". Мы хорошо понимали, что произошло и пытались это исправить. Игра против "Вальядолида" будет хорошей проверкой», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

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Матч «Реал» — «Вальядолид» пройдет 25 августа и начнется в 18:00 мск. В первом туре команда Карло Анчелотти сыграла вничью с «Мальоркой» (1:1).