«Рубин» и махачкалинское «Динамо» сыграют между собой в стартовом матче 6-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Начало — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Рубин»

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 7 очков в 5-ти матчах. На счету казанцев две победы, ничья и два поражения при разнице забитых и пропущенных мячей 9:11.

У «Рубина» одна победа в четырех последних матчах с учетом игры в Кубке России. Случилась она в этот понедельник, когда казанцы в 5-м туре РПЛ вырвали победу в гостях у «Акрона», забив решающий гол на 90-й минуте благодаря точному удару Даку — 2:1.

До этого подопечные Рашида Рахимова впервые уступили в Кубке России, проиграв на своем поле «Зениту» (0:1). Еще ранее казанский клуб сыграл вничью в гостях с «Ростовом» (1:1) и не смог набрать очков в домашнем матче с «Химками» в чемпионате (2:3).

«Динамо» Махачкала

После 5-го тура «Динамо» расположилось на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 5 очков. На счету махачкалинцев одна победа, две ничьи и два поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 2:4.

В этот понедельник «Динамо» одержало первую в своей истории победу в РПЛ, обыграв на своем поле «Ахмат» (1:0). Исход встречи решил гол новичка команды Джавада на 87-й минуте.

Эта победа также прервала неудачную серию махачкалинцев из трех поражений кряду. Подопечные Хасанби Биджиева уступили московскому «Динамо» (1:2) во втором туре Кубка России, а до этого дважды всухую проиграли «Локомотиву» (0:2) и «Пари НН» (0:1) в РПЛ.

Личные встречи

Команды дважды сыграли между собой в рамках Первой лиги сезона 2022/2023. В обоих матчах победа осталась за «Рубином» — 1:0 в гостях и 2:0 дома.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рубин» — «Динамо» Махачкала с коэффициентом 2.20.