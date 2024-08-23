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    «Динамо» вновь выдаст низовой матч

    Рубин — Динамо Махачкала: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.20. 23.08.2024

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Динамо» Махачкала
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    Мирлинд Даку — игрок «Рубина»
    23 августа в рамках 6-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Рубин» и «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Динамо» Махачкала, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 23 Августа 2024 года

    Рубин

  • Казань
    •  Рубин 20:00 Динамо Мх

    Динамо Мх

  • Махачкала
    •

    «Рубин»

    Турнирное положение: После 5-и туров российской Премьер-лиги «Рубин» занимает 8-е место в таблице с 7-ю очками в активе. Команда отстает от 5-ки лидеров на 2 балла.

    На старте нынешнего сезона «Рубин» выступает на своем поле не очень удачно. За 2 встречи при родных трибунах казанцы дважды проиграли, занимая последнее 16-е место в таблице по этому показателю.

    Рубин — Динамо Мх: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Рубин» обыграл «Акрон» на чужом поле со счетом 2:1, забив победный гол на 90-й минуте. До этого команда проиграла «Зениту» (0:1) в рамках Кубка России.

    В последних 5-и матчах «Рубин» по 2 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью. За этот период команда забила 9 голов при 6-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Состояние команды: У «Рубина» есть яркий нападающий, который поможет своей команде в предстоящем матче. Мирлинд Даку за 5 встреч забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи, занимая 2-е место в списке лучших бомбардиров РПЛ.

    В прошедшей очной встрече «Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме в мае 2023-го года.

    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: Старт нынешнего сезона у махачкалинского «Динамо» получился не самым плохим. После 5-и туров команда занимает 11-е место в таблице РПЛ с 5-ю очками в активе.

    К тому же, «Динамо» занимает 13-е место по результатам гостевых встреч на старте сезона с 2 очками в активе.

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    • Последние матчи: В прошлом туре РПЛ махачкалинская команда обыграла «Ахмат» со счетом 2:1. До этого «Динамо» проиграло одноклубникам из Москвы со счетом 1:2.

    В последних 5-и встречах во всех турнирах команда трижды проиграла и дважды победила. За этот период «Динамо» забило 3 гола при 5-и пропущенных.

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    Состояние команды: Махачкалинский коллектив здорово выступает в обороне, но с результативностью у «Динамо» проблемы. Еще в прошлом сезоне Первой лиги у команды были такие же трудности при игре в атаке.

    Стоит отметить, что «Динамо» проиграло 2 своих последних матча на чужом поле. Сначала команда уступила «Локомотиву» (0:2), а затем московскому «Динамо».

    Статистика для ставок

    • В последних 4-х матчах «Рубин» пропускал минимум 1 гол за игру

    • «Рубин» и «Динамо» Махачкала провели 2 очные встречи, в которых непременно побеждала казанская команда

    • «Динамо» Махачкала не может победить на чужом поле на протяжении 10-и матчей подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рубин» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.65, а победа «Динамо» — в 4.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.15 и 1.70.

    Прогноз: Можно предположить, что команды выдадут низовой матч.

    Ставка: Тотал 2 меньше за 2.20.

    Прогноз: В 1-м тайме «Рубин» и «Динамо» будут играть аккуратно. Прогнозируем ничейный результат.

    Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.00.

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    «Рубин» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставка (к. 2.20) на РПЛ 23 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Динамо» Махачкала, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20
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