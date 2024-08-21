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    «Матч ТВ» будет показывать чемпионат Сербии по футболу

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    «Матч ТВ» приобрел права на показ матчей чемпионата Сербии. Об этом сообщил генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.

    «Матч ТВ» купил права на трансляцию матчей сербской Суперлиги
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    «Матч ТВ» купил права на трансляцию матчей сербской Суперлиги

    Срок контракта рассчитан на три ближайшие три сезона.

    «В России очень любят сербский футбол, с которым связывают очень тесные братские узы.

    Этим летом ведущие сербские клубы, "Црвена Звезда" и "Партизан" приезжали в Россию, чтобы сыграть товарищеские матчи с нашими клубами, и везде встречали поддержку и любовь российских болельщиков.

    Мы показывали эти игры на "Матч ТВ", и видели большой интерес аудитории, даже не смотря на товарищеский статус игр.

    Очень много болельщиков было в России этим летом у сборной Сербии, которая в марте сборная сыграла товарищеский матч против сборной России на переполненной ВТБ-Арене уже в ранге участников Евро.

  • Стало известно, как «Матч ТВ» получил права на показ матчей Ла Лиги
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    • Мы уверены, что Суперлига Сербии станет подарком для всех любителей футбола, ведь это чемпионат, в котором регулярно зажигаются юные звездочки. Кого-то мы, вероятно, увидим в скором будущем в РПЛ, а кто-то отправится покорять лучшие футбольные лиги Европы», — приводит слова Тащина пресс-служба «Матч ТВ».

    Напомним, ранее стало известно, что Okko купил эксклюзивные права на показ Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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