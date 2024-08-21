«Матч ТВ» будет показывать чемпионат Сербии по футболу

приобрел права на показ матчей чемпионата. Об этом сообщил генеральный продюсер телеканала

Срок контракта рассчитан на три ближайшие три сезона.

«В России очень любят сербский футбол, с которым связывают очень тесные братские узы.

Этим летом ведущие сербские клубы, "Црвена Звезда" и "Партизан" приезжали в Россию, чтобы сыграть товарищеские матчи с нашими клубами, и везде встречали поддержку и любовь российских болельщиков.

Мы показывали эти игры на "Матч ТВ", и видели большой интерес аудитории, даже не смотря на товарищеский статус игр.

Очень много болельщиков было в России этим летом у сборной Сербии, которая в марте сборная сыграла товарищеский матч против сборной России на переполненной ВТБ-Арене уже в ранге участников Евро.

Мы уверены, что Суперлига Сербии станет подарком для всех любителей футбола, ведь это чемпионат, в котором регулярно зажигаются юные звездочки. Кого-то мы, вероятно, увидим в скором будущем в РПЛ, а кто-то отправится покорять лучшие футбольные лиги Европы», — приводит слова Тащина пресс-служба «Матч ТВ».

Напомним, ранее стало известно, что Okko купил эксклюзивные права на показ Лиги чемпионов и Лиги Европы.