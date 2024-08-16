Новый сезон чемпионата Англии открывается матчем между «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэмом». Игра состоится на стадионе «Олд Траффорд», начало — в 22:00 по московскому времени. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

До матча

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» занял лишь 8-е место в прошедшем сезоне АПЛ и не смог пробиться в еврокубки через чемпионат. Однако манкунианцы все же вытянули билет в групповой этап Лиги Европы, благодаря победе в финале Кубка Англии над «Манчестер Сити».

Кстати, с «горожанами» у «Манчестер Юнайтед» недавно была еще одна битва. В прошлые выходные подопечные Эрика тен Хага в серии пенальти проиграли «Сити» Суперкубок Англии, после того как основное время матча завершилось вничью (1:1).

До этого в межсезонье «красные дьяволы» приняли участие в пяти товарищеских матчах. Были одержаны победы над «Рейнджерс» (2:0) и «Бетисом» (3:2), а вот «Русенборгу» (0:1), «Арсеналу» (1:2) и «Ливерпулю» (0:3) манкунианцы уступили.

«Фулхэм»

«Фулхэм» неважно провел предыдущий сезон АПЛ, завершив чемпионат лишь на 13-й строчке в турнирной таблице. Лондонский клуб заработал 47 очков в 38-ми матчах (13 побед, 8 ничьих и 17 поражений).

В межсезонье «дачники» сыграли три товарищеских матча, одержав две победы — над «Бенфикой» (1:0) и «Хоффенхаймом» (2:0). Единственное поражение подопечные Марку Силвы потерпели от «Севильи» (1:2).

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ команды обменялись гостевыми победами. «Манчестер Юнайтед» победил в Лондоне со счетом 1:0, а в Манчестере сильнее оказался «Фулхэм» (2:1).

Всего в 10-ти последних матчах «красные дьяволы» одержали 7 побед, «Фулхэм» выиграл один раз и дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» с коэффициентом 2.00.