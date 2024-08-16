16 августа в матче первого тура английской Премьер-лиги сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: в прошлом сезоне «красные дьяволы» заняли только восьмое итоговое место, но смогли выиграть Кубок Англии.

Команда из Манчестера набрала 60 очков. «Манкунианцы» смогли 57 раз поразить ворота соперника и 58 раз пропустили в свои.

Последние матчи: манчестерский коллектив уже стартовал в новом сезоне. Он по пенальти проиграл «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Во время подготовки к сезону «Манчестер Юнайтед» проиграл «Русенборгу» (0:1), «Арсеналу» (1:2) и «Ливерпулю» (0:3), но переиграл «Рейнджерс» (2:0) и «Бетис» (3:2).

Не сыграют: в лазарете команды Эрик тен Хаг находятся Люк Шоу, Лени Йоро, Тирелл Маласия, Расмус Хейлунн и Виллиам Фиш.

Состояние команды: летом стан «Манчестер Юнайтед» пополнили Нуссаир Мазрауи, Маттейс Де Лигт, Лени Йоро и Джошуа Зиркзее. Также из аренды вернулся Джейдон Санчо.

Ушли из команды Арон ван-Биссака, Мэйсон Гринвуд, Рафаэль Варан, Софьян Амрабат, Антони Марсьяль и Донни ван де Бек.

С таким составом «Манчестер Юнайтед» точно должен бороться за самые высокие места. Иначе — фанаты не поймут.

«Фулхэм»

Турнирное положение: в прошлом сезоне лондонский клуб был середняком лиги.

По итогам 38 туров коллектив из Лондона набрал 47 очков и финишировал на 13-й строчке в турнирной таблице.

Лондонцы смогли 55 раз поразить ворота соперника и 61 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в рамках подготовки к сезону «Фулхэм» провел три игры. Команда выиграла у «Бенфики» (1:0) и «Хоффенхайма» (2:0), но уступила «Севилье» (1:2).

Подопечные Марку Силвы завершили прошлый сезон победой над «Лутоном» (4:2), а до этого проиграли «Манчестер Сити» (0:4).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных в команде нет.

Состояние команды: летом в «Фулхэм» пришли Эмил Смит-Роу и Хорхе Куэнка, а вот покинули команду Киран Боуи, Жоау Пальинья и ряд игроков, которые ушли в аренду.

Думается, что в новом сезоне лондонцы снова будут крепким середняком лиги, с которым легко точно никому не будет.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами

«Фулхэм» выиграл только 1 из последних 5 официальных матчей

«Манчестер Юнайтед» выиграл 3 из последних 4 официальных матчей

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.30, а победа «Фулхэма» — в 5.50.

ТБ 2,5 оценивается в 1.55, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.45.

Прогноз: это первый матч сезона, поэтому команды вполне могут забить минимум мячей и не пробить тотал.

Ставка: тотал меньше 3 за 2.00.

Прогноз: также поставим на то, что «Манчестер Юнайтед» сможет начать сезон с победы.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой-1 за 1.95.