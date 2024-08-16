ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хулиан АльваресПродали и сразу забыли. Почему Альварес так и не стал незаменимым в «Манчестер Сити» «Реал Мадрид»Королевский гамбит. Чего ждать от нового сезона Ла Лиги? «Реал»«Реал» — «Аталанта» 2:0. Онлайн
    Все новости спорта

    Сможет ли «Манчестер Юнайтед» начать сезон с победы?

    Манчестер Юнайтед — Фулхэм: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.00. 16.08.2024

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Манчестер Юнайтед Прогнозы на Фулхэм Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрик тен Хаг (главный тренер «Манчестер Юнайтед»)
    16 августа в матче первого тура английской Премьер-лиги сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Августа 2024 года

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 22:00 Фулхэм

    Фулхэм

  • Лондон
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: в прошлом сезоне «красные дьяволы» заняли только восьмое итоговое место, но смогли выиграть Кубок Англии.

    Команда из Манчестера набрала 60 очков. «Манкунианцы» смогли 57 раз поразить ворота соперника и 58 раз пропустили в свои.

    Манчестер Юнайтед — Фулхэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: манчестерский коллектив уже стартовал в новом сезоне. Он по пенальти проиграл «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Во время подготовки к сезону «Манчестер Юнайтед» проиграл «Русенборгу» (0:1), «Арсеналу» (1:2) и «Ливерпулю» (0:3), но переиграл «Рейнджерс» (2:0) и «Бетис» (3:2).

    Не сыграют: в лазарете команды Эрик тен Хаг находятся Люк Шоу, Лени Йоро, Тирелл Маласия, Расмус Хейлунн и Виллиам Фиш.

    Состояние команды: летом стан «Манчестер Юнайтед» пополнили Нуссаир Мазрауи, Маттейс Де Лигт, Лени Йоро и Джошуа Зиркзее. Также из аренды вернулся Джейдон Санчо.

    Ушли из команды Арон ван-Биссака, Мэйсон Гринвуд, Рафаэль Варан, Софьян Амрабат, Антони Марсьяль и Донни ван де Бек.

    С таким составом «Манчестер Юнайтед» точно должен бороться за самые высокие места. Иначе — фанаты не поймут.

    «Фулхэм»

    Турнирное положение: в прошлом сезоне лондонский клуб был середняком лиги.

    По итогам 38 туров коллектив из Лондона набрал 47 очков и финишировал на 13-й строчке в турнирной таблице.

  • Когда лопнет саудовский футбольный пузырь? Один из самых амбициозных проектов, кажется, выбрал новый вектор развития
  • Этим летом шейхи из Саудовской Аравии не спешат тратить огромные деньги для привлечения футбольных звезд
  • 12/08/2024

    • Лондонцы смогли 55 раз поразить ворота соперника и 61 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в рамках подготовки к сезону «Фулхэм» провел три игры. Команда выиграла у «Бенфики» (1:0) и «Хоффенхайма» (2:0), но уступила «Севилье» (1:2).

    Подопечные Марку Силвы завершили прошлый сезон победой над «Лутоном» (4:2), а до этого проиграли «Манчестер Сити» (0:4).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных в команде нет.

    Состояние команды: летом в «Фулхэм» пришли Эмил Смит-Роу и Хорхе Куэнка, а вот покинули команду Киран Боуи, Жоау Пальинья и ряд игроков, которые ушли в аренду.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Думается, что в новом сезоне лондонцы снова будут крепким середняком лиги, с которым легко точно никому не будет.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами

    • «Фулхэм» выиграл только 1 из последних 5 официальных матчей

    • «Манчестер Юнайтед» выиграл 3 из последних 4 официальных матчей

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.30, а победа «Фулхэма» — в 5.50.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.55, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.45.

    Прогноз: это первый матч сезона, поэтому команды вполне могут забить минимум мячей и не пробить тотал.

    Ставка: тотал меньше 3 за 2.00.

    Прогноз: также поставим на то, что «Манчестер Юнайтед» сможет начать сезон с победы.

    Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой-1 за 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хуркач — Нисиока
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Факел — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Соболенко — Кочиаретто
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Путинцева — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Аванесян — Остапенко
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Потапова — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Сабах — Сент-Патрикс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рапид Вена — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Пюник — Ордабасы
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Линкольн — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Легия — Брондбю
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Флора — Викингур
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Чжан — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 16.08.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Манчестер Юнайтед» начать сезон с победы?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры