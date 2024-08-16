Манчестер Юнайтед
Фулхэм
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: в прошлом сезоне «красные дьяволы» заняли только восьмое итоговое место, но смогли выиграть Кубок Англии.
Команда из Манчестера набрала 60 очков. «Манкунианцы» смогли 57 раз поразить ворота соперника и 58 раз пропустили в свои.
Манчестер Юнайтед — Фулхэм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: манчестерский коллектив уже стартовал в новом сезоне. Он по пенальти проиграл «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии.
Во время подготовки к сезону «Манчестер Юнайтед» проиграл «Русенборгу» (0:1), «Арсеналу» (1:2) и «Ливерпулю» (0:3), но переиграл «Рейнджерс» (2:0) и «Бетис» (3:2).
Не сыграют: в лазарете команды Эрик тен Хаг находятся Люк Шоу, Лени Йоро, Тирелл Маласия, Расмус Хейлунн и Виллиам Фиш.
Состояние команды: летом стан «Манчестер Юнайтед» пополнили Нуссаир Мазрауи, Маттейс Де Лигт, Лени Йоро и Джошуа Зиркзее. Также из аренды вернулся Джейдон Санчо.
Ушли из команды Арон ван-Биссака, Мэйсон Гринвуд, Рафаэль Варан, Софьян Амрабат, Антони Марсьяль и Донни ван де Бек.
С таким составом «Манчестер Юнайтед» точно должен бороться за самые высокие места. Иначе — фанаты не поймут.
«Фулхэм»
Турнирное положение: в прошлом сезоне лондонский клуб был середняком лиги.
По итогам 38 туров коллектив из Лондона набрал 47 очков и финишировал на 13-й строчке в турнирной таблице.
Лондонцы смогли 55 раз поразить ворота соперника и 61 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в рамках подготовки к сезону «Фулхэм» провел три игры. Команда выиграла у «Бенфики» (1:0) и «Хоффенхайма» (2:0), но уступила «Севилье» (1:2).
Подопечные Марку Силвы завершили прошлый сезон победой над «Лутоном» (4:2), а до этого проиграли «Манчестер Сити» (0:4).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных в команде нет.
Состояние команды: летом в «Фулхэм» пришли Эмил Смит-Роу и Хорхе Куэнка, а вот покинули команду Киран Боуи, Жоау Пальинья и ряд игроков, которые ушли в аренду.
Думается, что в новом сезоне лондонцы снова будут крепким середняком лиги, с которым легко точно никому не будет.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами
- «Фулхэм» выиграл только 1 из последних 5 официальных матчей
- «Манчестер Юнайтед» выиграл 3 из последних 4 официальных матчей
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.30, а победа «Фулхэма» — в 5.50.
ТБ 2,5 оценивается в 1.55, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.45.
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Прогноз: это первый матч сезона, поэтому команды вполне могут забить минимум мячей и не пробить тотал.
Ставка: тотал меньше 3 за 2.00.
Прогноз: также поставим на то, что «Манчестер Юнайтед» сможет начать сезон с победы.
Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой-1 за 1.95.