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    Примера. «Жирона» отправится в гости к «Бетису», «Валенсия» примет «Барселону», чемпион «Реал» сыграет с «Мальоркой»

    Обзор матчей 1-го тура испанской Ла Лиги

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    Матчи 1-го тура испанской Примеры пройдут с 15 по 19 августа.

    «Атлетик» Бильбао — «Хетафе»

    15 апреля, четверг, 20:00 мск

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Бетис» — «Жирона»

    15 апреля, четверг, 22:30 мск

    «Сельта» — «Алавес»

    16 апреля, пятница, 20:00 мск

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    «Лас-Пальмас» — «Севилья»

    16 апреля, пятница, 22:30 мск

    «Осасуна» — «Леганес»

    17 апреля, суббота, 20:00 мск

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    «Валенсия» — «Барселона»

    17 апреля, суббота, 22:30 мск

    «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»

    18 апреля, воскресенье, 20:00 мск

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