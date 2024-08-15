Примера. «Жирона» отправится в гости к «Бетису», «Валенсия» примет «Барселону», чемпион «Реал» сыграет с «Мальоркой»

«Атлетик» Бильбао — «Хетафе»
15 апреля, четверг, 20:00 мск
Календарь и таблица испанской Примеры
«Бетис» — «Жирона»
15 апреля, четверг, 22:30 мск
«Сельта» — «Алавес»
16 апреля, пятница, 20:00 мск
«Лас-Пальмас» — «Севилья»
16 апреля, пятница, 22:30 мск
«Осасуна» — «Леганес»
17 апреля, суббота, 20:00 мск
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
«Валенсия» — «Барселона»
17 апреля, суббота, 22:30 мск
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»
18 апреля, воскресенье, 20:00 мск
«Мальорка» — «Реал» Мадрид
18 апреля, воскресенье, 22:30 мск
«Вальядолид» — «Эспаньол»
19 апреля, понедельник, 20:00 мск