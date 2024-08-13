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    Роналдо выйдет в стартовом составе «Ростова» на матч Кубка России с «Химками»

    «Ростов» — «Химки»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа Кубка России между «Ростовом» и «Химками».

    Роналдо — игрок «Ростова»
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    Роналдо — игрок «Ростова»

    «Ростов»: Одоевский, Сако, Вахания, Мелёхин, Игнатов, Байрамян, Кучаев, Саравия, Глебов (к), Комличенко, Роналдо.

    «Химки»: Кокарев, Фаринья, Голубович, Анджелкович, Степанов, Абдуллахи, Берковский, Глушаков, Бакаев, Хосонов (к), Заболотный.

  • «Ростов» — «Химки». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча Кубка России «Ростов» — «Химки»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 13-го августа в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    В 1-м туре группового этапа Кубка России «Ростов» проиграл «Локомотиву» (0:2), а «Химки» одолели «Оренбург» (1:0).

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