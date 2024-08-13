«Ростов» — «Химки»: составы, коэффициенты, прогноз

Роналдо — игрок «Ростова» Фото: globallookpress.com
«Ростов»: Одоевский, Сако, Вахания, Мелёхин, Игнатов, Байрамян, Кучаев, Саравия, Глебов (к), Комличенко, Роналдо.
«Химки»: Кокарев, Фаринья, Голубович, Анджелкович, Степанов, Абдуллахи, Берковский, Глушаков, Бакаев, Хосонов (к), Заболотный.
Матч между этими командами состоится сегодня, 13-го августа в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.
В 1-м туре группового этапа Кубка России «Ростов» проиграл «Локомотиву» (0:2), а «Химки» одолели «Оренбург» (1:0).