«Ростов» и «Химки» сыграют между собой во втором туре группового этапа Кубка России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Ростов»

«Ростов» начал новый сезон Кубка России с поражения. Подопечные Валерия Карпина отправились на выезд к «Локомотиву», уступив сопернику со счетом 0:1.

На старте нового сезона РПЛ «жёлто-синие» успели набрать 5 очков, что позволяет им занимать девятую строчку в турнирной таблице. В крайнем туре «Ростов» дома разошелся миром с «Рубином» (1:1).

«Химки»

«Химки» сумели заработать три очка в стартовом матче группового этапа Кубка России. Гол Магомедова на 90-й минуте принес подмосковной команде трудовую победу над «Оренбургом» (1:0).

Подопечные Франка Артиги не могут похвастаться стабильностью в первых матчах чемпионата России. В четырех турах химчане один раз выиграли, дважды уступили и сыграли вничью. Матч последнего тура против «Пари НН» завершился минимальным поражением (0:1).

Личные встречи

Команды встречались между собой 14 раз. На счету «Ростова» 8 побед, «Химки» оказались сильнее в 4-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ростов» — «Химки» с коэффициентом 2.02.