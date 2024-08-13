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    Маттеус похвалил работу «Байера» на трансферном рынке

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    Легендарный немецкий футболист Лотар Маттеус прокомментировал работу леверкузенского «Байера» на трансферном рынке в это межсезонье и отдельно похвалил Хаби Алонсо.

    Лотар Маттеус
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    Лотар Маттеус

    «В прошлом ключевые игроки то и дело покидали клуб, уступивший "Баварии" таких игроков, как Пауло Сержио, Лусио и Зе Роберто. Теперь они с блеском справляются с ситуацией вокруг Жонатана Та.

    Симон Рольфес — не студент, и его высказывания о Та — это небольшой выпад в сторону конкурентов. Леверкузенцы завершили свои трансферы, команда осталась вместе, и это, безусловно, связано с Хаби Алонсо.

    Тренер и руководство клуба проделали сенсационную работу за последние два года. Они сохранили Флориана Вирца, привлекли Алехандро Гримальдо на правах свободного трансфера и подписали Виктора Бонифасе за относительно небольшие деньги.

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    Как и в прошлом году, "Байер" имеет небольшой отрыв от конкурентов. Однако новый сезон не будет лёгкой прогулкой по парку, так как к нему добавляется ещё и Лига чемпионов, и "Бавария" стремится наверстать упущенное в прошлом сезоне», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

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