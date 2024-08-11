«Спартак» — «Ахмат»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составыв рамках 4-го тура российской Премьер-лиги.

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Зиньковский, Литвинов, Умяров, Пруцев, Денисов, Бонгонда, Барко, Угальде.

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Богосавац, Тодорович, Шатара, Швец, Садулаев, Ковачев, Камило, Агаларов.

Матч между этими командами состоится сегодня, 11-го августа в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 3-х туров «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе, а «Ахмат» располагается на 15-й позиции (2 балла).