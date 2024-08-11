Московский «Спартак» на своем поле сыграет с «Ахматом» в заключительном матче 4-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Спартак»

«Спартак» идет на пятой строчке в турнирной таблице, записав в свой актив 6 очков в 3-х матчах. «Красно-белые» дважды выиграли и один раз уступили, забив 6 мячей и пропустив трижды в свои ворота.

Подопечные Деяна Станковича уверенно победили в двух последних матчах, разобравшись с «Химками» (3:1) в гостях и с «Крыльями Советов» дома (3:0). Таким образом, московская команда смогла подняться вверх по турнирной таблице после поражения в первом туре от «Оренбурга» (0:2).

«Ахмат»

У «Ахмата» пока нет побед в новом сезоне РПЛ. Команда из Грозного два раза сыграла вничью и уступила, расположившись на 14-м месте с двумя очками. Разница забитых и пропущенных голов составила 1:6.

На прошлой неделе «Ахмат» дома без шансов проиграл «Локомотиву» в третьем туре (0:5). Это поражение стало для подопечных Магомеда Адиева первым после двух ничьих на старте сезона — с «Краснодаром» (1:1) и «Оренбургом» (0:0).

Личные встречи

«Спартак» не смог обыграть «Ахмат» в прошлом сезоне РПЛ — 0:0 в Москве и 2:1 в Грозном. Всего в 10-ти последних матчах на счету «красно-белых» 5 побед, грозненцы оказались сильнее в одном случае и 4 раза была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спартак» — «Ахмат» с коэффициентом 2.15.