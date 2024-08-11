«Арсенал» — «Лион»: счет матча 2:0, обзор голов

одолел(2:0) в матче Кубка Эмирейтс.

В составе лондонской команды голы забили Вильям Салиба на 9-й минуте и Габриэль Жезус на 27-й минуте. Две голевые передачи оформил полузащитник «Арсенала» Деклан Райс.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Арсенал Лондон — Лион 2:0 Голы: 1:0 Вильям Салиба (9'), 2:0 Габриэль Магальяйнс (27') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Бен Уайт, Вильям Салиба (Якуб Кивёр, 78'), Габриэль Магальяйнс (Майлс Льюис-Скелли, 78'), Александр Зинченко (Риккардо Калафьори, 64'), Мартин Эдегор, Томас Парти (Жоржиньо, 77'), Деклан Райс (Габриэл Жезус, 64'), Букайо Сака (Рейсс Нелсон, 77'), Кай Хаверц (Итан Нванери, 77'), Габриэл Мартинелли (Леандро Троссард, 78') Лион: Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Абнер Винисиус (Mahamadou Diawara, 64'), Мусса Ньякат, Дуйе Чалета-Цар, Клинтон Мата, Корентин Толиссо (Орел Мангала, 85'), Неманья Матич, Максанс Какере (Мама Бальде, 64'), Саид Бенрахма (Эрнест Нуама, 64'), Жорж Микаутадзе (Гифт Орбан, 64'), Lucas Perri

После этого матча «Арсенал» стал обладателем Кубка Эмирейтс. В следующем матче «канониры» сыграют против «Вулверхэмптона» в рамках английской Премьер-лиги 17-го августа.